Kloschwitz: Angetrunkener Autofahrer kracht gegen Telefonmast

Bei einem Unfall am Sonntagabend entstand hoher Sachschaden

Ein Unfall unter Alkoholeinwirkung passierte am Sonntagabend in Kloschwitz in der Gemeinde Weischlitz. Der Unfallhergang laut Polizei: Ein 39-Jähriger war gegen 21 Uhr auf der Straße Vorstadt in Richtung Kröstau unterwegs. Kurz vor einer Kurve wurde er von einem parkenden Pkw überrascht und wich mit seinem VW nach links aus. Durch das...