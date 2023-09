Königlich: Szenische Lesung im Literaturverein Goethekreis in Plauen

Die Schauspielerin Margrit Straßburger hat einen besonderen Plauen-Bezug. Am Montagabend feiert die in Schweden lebende Berlinerin ein Jubiläum.

Mit einer szenischen Lesung startet der Plauener Literaturverein Goethekreis am Montag, 18.15 Uhr, in der Vogtlandbibliothek in sein Programm nach der Sommerpause. Die Schauspielerin Margrit Straßburger trägt dabei aus Briefen und Tagebuchaufzeichnungen der schönen preußischen Königin Luise vor. Wer war die populäre Landesmutter, der selbst...