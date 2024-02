Konfetti-Spaghetti-Party: Gute Laune zum Fasching in der Plauener Festhalle

In Plauen wurde die Festhalle zum Faschings-Mekka. Ein buntes Programm sorgte für ausgelassene Stimmung.

Fest in der Hand kleiner und großer Karnevalisten war am Faschingsdienstag die Plauener Festhalle. Unter dem Motto „Konfetti-Spaghetti-Party“ hatte der Verein Spiel-Spaß-Kindertreff am Nachmittag zum großen Familienfasching eingeladen. Bereits am Vormittag fand eine Faschingsparty für Schüler statt. 13 Einrichtungen nahmen teil. Die...