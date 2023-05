Kreuzritter führen jetzt regelmäßig durch Plauen

An diesem Samstag startet am Plauener Komturhof erstmals eine Führung, die fortan monatlich stattfinden soll. Für das touristische Angebot gehen Verein und Stadtverwaltung Hand in Hand.

Nachdem die Tourist-Information der Stadt Plauen bereits seit Februar Führungen des Vogtländische Bergknappenvereins im Repertoire hat, folgt nun das nächste Angebot mit einem bekannten Stadtgesicht - nämlich Heinrich von Plauen. Konkret heißt das, noch in diesem Monat startet auch der Komturhofverein mit regelmäßigen Führungen rund um das...