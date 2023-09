Kühle Nächte und warmes Talsperrenwasser sorgen im Vogtland für traumhafte Sonnenaufgänge

Frühaufsteher können in der Region zwischen Neumark und Bad Brambach derzeit morgens herrliche Naturschauspiele beobachten.

Wunderschöne Sonnenaufgänge sind derzeit täglich an den vogtländischen Talsperren zu erleben. Die riesigen Wassermengen haben die Wärme des Sommers gespeichert und bei Temperaturen, die in den vergangenen Nächten oft im einstelligen Bereich waren, bildet sich dann morgens ein Nebelschleier über dem Wasser. Frühaufsteher bekommen so jeden...