Kugelschnuppertag in Plauen: Neues Angebot gegen Einsamkeit im Alter

Im Alter neue Bekannte finden. Das fällt ganz vielen Senioren schwer. Immer mehr Menschen vereinsamen. Auch in Plauen ist das so. Dieter Kaufmann und der 1. FC Wacker haben eine Idee: "Wir laden am Montag, 8. Mai von 10 bis 12 Uhr zum Kugelschnuppertag ein. Dann treffen wir uns zum Boule. Das ist ein recht einfaches Spiel, welches man problemlos...