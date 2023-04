Kupferdiebe beschädigen Kirche

Plauen.

Metalldiebe haben sich wieder einmal an der Plauener Johanniskirche zu schaffen gemacht. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, haben unbekannte Täter rund vier Meter eines Regenfallrohrs und sechs Meter Blitzableiter von der Außenfassade des Gotteshauses abgerissen und mitgenommen. Bei dem Material handelte es sich um begehrtes Kupfer. Dessen Wert wurde mit rund 350 Euro angegeben. Der entstandene Sachschaden lag bei etwa 100 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagmittag und Montag, 6.30 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Plauen unter der Rufnummer 03741 140 entgegen. (bju)