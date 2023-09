Kurt-Helbig-Sporthalle in Plauen soll saniert werden

Mit Fördermitteln des Bundes soll die sanierungsbedürftige Turnhalle erneuert werden. Die Teilnahme am Förderprogramm hätte einen großen Vorteil.

Im Falle der notwendigen energetischen und baulichen Sanierung der Kurt-Helbig-Sporthalle an der Comeniusstraße plant die Stadt Plauen eine Punktlandung. Wie Energiemanager Marcel Uebel am Dienstagabend im Stadtrat sagte, wolle man eine Förderung durch das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und...