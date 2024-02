Ladendiebe verletzen in Plauener Supermarkt Ladendetektiv bei Rangelei

Zwei unbekannte Männer wollten am Mittwochabend mit einem vollen Einkaufswagen das Weite suchen, ohne zu bezahlen. Doch der räuberische Diebstahl misslang.

Plauen.

Ein Zwischenfall hat am Mittwochabend im Pennymarkt an der Karlstraße in Plauen für Aufsehen gesorgt. Zwei Männer versuchten, Waren im Wert von 238 Euro zu stehlen. Über Einzelheiten berichtete am Donnerstag die Polizei. Die beiden Unbekannten hatten sich zwischen 18.30 und 18.45 Uhr mit Waschmittel und Schnaps eingedeckt und versuchten, den Markt mit vollem Einkaufswagen, aber ohne zu bezahlen, zu verlassen. Als der Ladendetektiv die beiden aufhalten wollte, kam es zu einer Rangelei. Dabei erlitt der 48-Jährige leichte Verletzungen. Den beiden Dieben gelang die Flucht. Ihr Diebesgut ließen sie zurück. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03741 140 entgegengenommen. (bju)