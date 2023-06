Ladendiebstähle: Hat Plauen eine Serientäterin?

Nach mehreren Diebstählen von Schmuck und Bargeld in Plauen, die immer nach dem gleichen Muster ablaufen, geht die Polizei davon aus, es möglicherweise mit einer Serientäterin zu tun zu haben. Die Polizei ging am Freitag mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit. Der jüngste Diebstahl hatte sich am Dienstagnachmittag in einem Geschäft an...