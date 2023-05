Läden in Auerbach dürfen nicht öffnen

Auerbach.

Nach dem Scheitern eines vom Gericht vorgeschlagenen Vergleichs zu den verkaufsoffenen Sonntagen in Auerbach müssen die Geschäfte zum Familientag am Sonntag geschlossen bleiben. Über die Entscheidung des Sächsischen Oberverwaltungsgerichtes Bautzen hat die Stadt informiert. Der Vergleich sah vor, den Geltungsbereich der Verordnung über verkaufsoffene Sonntage detaillierter zu regeln - für den Familientag beispielsweise auf die Innenstadt zu beschränken. Die Stadt stimmte zu, die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi nicht. Laut Stadt betrifft die Entscheidung des Gerichts nur den Einkaufssonntag am 7. Mai, über die Verordnung insgesamt werde später entschieden. (how)