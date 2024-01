Landwirte im Vogtland starten am Samstag Protestfahrt mit anschließendem Mahnfeuer in Wohlhausen

Die Initiative „Wir für Zukunft Vogtland“ setzt am Wochenende ihre Protestaktionen fort. Dabei wollen die Organisatoren auch mit Bürgern ins Gespräch kommen.

Die Initiative „Wir für Zukunft Vogtland" organisiert am Samstag eine Protestfahrt nach Wohlhausen mit anschließendem Mahnfeuer. Alle Bürger können sich beteiligen und am Feuer miteinander ins Gespräch kommen, so Tanja Turki, die Gründerin der Initiative. Das wird ab etwa 14 Uhr sein. Zuvor gibt es ab 12.30 Uhr eine Sternfahrt. Dazu gibt...