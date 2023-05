Laster-Fahrer übersieht Auto

Heinersgrün.

Im Feierabendverkehr ist es am Dienstag auf der A 72 im Vogtland nahe der Landesgrenze zu Bayern zu einem Unfall mit hohem Sachschaden gekommen. Das meldet die zuständige Polizei in Zwickau. Kurz vor dem Parkplatz in Großzöbern wollte ein Lasterfahrer gegen 18 Uhr in Fahrtrichtung Leipzig mit seinem Lkw mit Anhänger auf die linke Spur wechseln. Der 33-Jährige übersah nach Polizeiangaben einen schwarzen Audi A4, der auf gleicher Höhe war und den Laster gerade überholen wollte. Der Laster streifte den Audi, den ein 65-jähriger Fahrer lenkte. Es entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro - am Anhänger des Lasters wird der Schaden auf 100 Euro geschätzt. Die beiden Fahrer hatten Glück im Unglück: Beide blieben unverletzt. (nij)