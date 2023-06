Lebensretterin aus Plauen: „Das ist es doch, was uns als Gesellschaft zusammenschweißt.“

Die Geschichte einer 101-Jährigen aus dem Plauener Stadtteil Neundorf hat viele berührt. Christina Strauß hat sie gerettet. Obwohl die 54-Jährige am anderen Ende der Stadt wohnt und die Seniorin nicht kennt. Auch nicht bei ihr war, als sich die Frau in ihrer Wohnung in einer lebensbedrohlichen Lage befand. Christina Strauß war es, die...