Leubnitz lädt am Samstag zum Tanz ein

Der Dorfclub Leubnitz und der Feuerwehrförderverein Leubnitz laden am heutigen Samstag zu einer besonderen Tanzveranstaltung ein. Sie findet unter dem Titel „Tanz in die Nacht“ in Leubnitz statt. Ab 17 Uhr spielen die 6 Böhmischen (B)Engel und ab 19 Uhr die Straßberger Musikanten. Aufgrund des Wetters wird die Veranstaltung nicht als Open...