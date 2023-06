Leuchtreklame für Plauener Spitze kehrt zurück ins Stadtbild

Der Schriftzug „Plauener Spitze bekannt auf dem Weltmarkt“ ist zurück im Plauener Stadtbild. Am Donnerstag begannen an der Dürerstraße die Montagearbeiten. Per Kran wurde die Werbung von der Firma Kirchner Werbetechnik auf das Dach vom Ladenbau Ketzel & Fuhrmann gehoben und dort montiert. Am nächsten Freitag, 16. Juni, zum Plauener Spitzenfest,...