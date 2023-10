Lichtsignalanlage abgeschaltet: Plauen stellt um auf LED-Ampeln

Fachleute sind auf der Kreuzung Neundorfer/Liebknechtstraße im Einsatz. Für Freitag ist die Freigabe geplant.

Die Lichtsignalanlage an der Kreuzung Neundorfer/Raab-/Liebknechtstraße gibt seit Montag keine Signale mehr. Grund dafür sind Arbeiten einer beauftragten Firma. Jedoch soll die Ampelanlage an der belebten Kreuzung mit abbiegender Hauptstraße inklusive des Straßenbahnverkehrs am Freitag wieder in Betrieb genommen werden.