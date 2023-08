Literweise flüssiges Kokain bei Bio-Großhändler gefunden: Wie sind die Drogen ins Vogtland gekommen?

Der Fund von zehn gefüllten PET-Flaschen in einer Bananenkiste im Töpener Bio-Unternehmen Dennree gab Ermittlern Rätsel auf. Noch sind nicht alle gelöst. Einige aber schon.

Die Polizei hat im Töpener Biohandel-Unternehmen Dennree flüssiges Kokain gefunden - abgefüllt in zehn PET-Flaschen à 1,5 Liter und gelagert in einer Bananenkiste. Das war bereits im Dezember. Doch zunächst drang davon nichts an die Öffentlichkeit. „Wir wollten unsere Ermittlungen zu Tätern und Abnehmern nicht gefährden und damit unseren...