Live von der Talsperre Pöhl: Die Camping-Redaktion der "Freien Presse"

Für zwei Tage verlegen wir eine Redaktion dahin, wo der Sommer ist: ans "Vogtländische Meer".

Ans Meer fahren, und doch zu Hause in der Region bleiben - im Vogtland ist das kein Problem. Seit 1964 gilt die Talsperre Pöhl als Riviera des Vogtlands. Mit sieben Kilometern Länge und zwei Kilometern Breite ist sie die drittgrößte Talsperre Sachsens. Menschen aus der Region verbringen hier ihre Sommerfrische, mit Segeln, Angeln oder Schwimmen, beim Dauercamping oder einfach nur am Strand.

Puristen baden bevorzugt am FKK-Strand, Abenteuerlustige hängen im Kletterwald ab, andere genießen den Talsperrenblick vom Ausflugsschiff aus - oder die vogtländische Küche in den umliegenden Gasthöfen.

Doch die Pöhl ist nicht nur als Ausflugsziel beliebt, sondern auch als Urlaubsort: Der Campingplatz Gunzenberg ist im Sommer meist komplett ausgebucht. Die "Freie Presse" verlegt eine Redaktion für zwei Tage ans "Vogtländische Meer". Am 18. und 19. August schlagen wir unsere Zelte und Laptops am Campingplatz an der Talsperre Pöhl auf. Zwei Tage lang berichtet unsere Camping-Redaktion live: von Dauercampern und Urlaubern, Seglern und Rettungsschwimmern und natürlich vom vogtländischen Strandleben. Seien Sie dabei, wenn wir interessante Vogtländerinnen und Vogtländer zu Gesprächen am Grill treffen, machen Sie mit uns Yoga - oder lesen Sie in unserem Liveticker von zu Hause aus mit. (joeis)

Besuchen Sie uns: Auf der Familienwiese des Campingplatzes Gunzenberg oder online.