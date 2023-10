Luxusyacht auf A72 bei Plauen gestrandet

Eine jungfräuliche Yacht parkt derzeit im Baustellenabschnitt auf der Autobahn 72 an der Abfahrt Plauen Ost. Warum das Schiff seinen Heimathafen so schnell nicht erreichen wird.

Statt sanft in blauem Wasser zu schaukeln, steht eine Yacht derzeit auf der Autobahn 72. Seit den frühen Morgenstunden am Samstag „ankert“ das noch namenlose Schiff auf einem Anhänger an diesem eher ungewöhnlichen Platz - mitten in einem Baustellenabschnitt an der Anschlussstelle Plauen-Ost in Fahrtrichtung Hof. Dort zieht das Boot die...