Mädchen und Jungen der Plauener Tanzwerkstatt präsentieren sich auf der Freilichtbühne Syrau

Die Tanzwerkstatt des Spiel-Spaß-Kindertreffs in Plauen probt fleißig für den nächsten Auftritt. Am Samstag, 26. August präsentieren die Mädchen und Jungen ein Tanztheater für Groß und Klein auf der Freilichtbühne in Syrau. Um 15.30 Uhr und 19.30 werden jeweils „Reisen ins Nimmerland“ unternommen. Ab sofort können Karten im...