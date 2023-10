Mangelnde Kinderangebote in der Plauener Südvorstadt: Was jetzt getan werden soll

Anlässlich der Ortsbegehung der Stadtverwaltung wurden die jüngsten Bewohner des Stadtteils nach deren Vorstellungen befragt. Das sind die Ergebnisse.

Was Erwachsenen aus der Südvorstadt auf den Nägeln brennt, das kam jüngst bei der Einwohnerversammlung und auch bereits beim Stadtteilrundgang am 14. September zur Sprache. Von den Kindern kamen dabei nur wenige zu Wort. Was sich der Nachwuchs aus dem Stadtteil wünscht, das war jetzt aber Inhalt einer Befragung durch den Fachbereich...