Mann abgestürzt: Rettungseinsatz in Plauen

Helfer sind am Dienstagvormittag in die Neundorfer Vorstadt geeilt. Was war passiert?

Rettungsdienst und Feuerwehr in Plauen sind am Dienstagvormittag in die Neundorfer Vorstadt geeilt: In einem Privatgrundstück Am Helbigplatz sei eine Person in eine Grube beziehungsweise einen Schacht gestürzt, hieß es. Wie die Berufsfeuerwehr Plauen auf Anfrage der „Freien Presse“ mitteilt, war ein älterer Herr mit einer Leiter und unter... Rettungsdienst und Feuerwehr in Plauen sind am Dienstagvormittag in die Neundorfer Vorstadt geeilt: In einem Privatgrundstück Am Helbigplatz sei eine Person in eine Grube beziehungsweise einen Schacht gestürzt, hieß es. Wie die Berufsfeuerwehr Plauen auf Anfrage der „Freien Presse“ mitteilt, war ein älterer Herr mit einer Leiter und unter...