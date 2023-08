Mann bei Unfall auf der A 72 verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf der A 72 nahe Neuensalz ist am Donnerstag ein Mann verletzt worden. Wie die Polizei in der Nacht zu Freitag mitteilte, war der 20-Jährige mit seinem Ford gegen Mittag zwischen den Anschlussstellen Treuen und Plauen-Ost in Richtung Hof unterwegs, als er seinen Wagen wegen einer Baustelle abbremsen musste. Ein hinter dem...