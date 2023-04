Mario Barth kommt in die Freiheitshalle

Hof.

Im Rahmen seiner Tournee "Männer sind Frauen manchmal aber auch ... vielleicht" kommt Comedian Mario Barth am Samstag, 20. Mai, 19 Uhr, zu einem Gastspiel in die Freiheitshalle Hof. Wer blickt noch durch, wenn in allen Lebensbereichen ständig hinterfragt wird, was man sagen, tun oder essen darf? Davon bleibt auch einer der erfolgreichsten Comedians Deutschlands nicht verschont. In seinem aktuellen Bühnenprogramm gibt Mario Barth seine jüngsten Alltagsbeobachtungen auf unnachahmliche Weise zum Besten. Restkarten sind derzeit noch im "Freie Presse"-Shop in Plauen im Vorverkauf erhältlich. (bju)