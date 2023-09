Masse und Klasse im Plauener Wiesn-Stadl: „Jetzt müssen wir nicht mehr nach München“

15.000 Gäste sind Rekord, dazu Tausende beim Umzug - als wenn alles nur auf dieses Feier-Format gewartet hätte.

Wenn ein Fest bei der zweiten Auflage so zündet wie die Plauener Wiesn, dann ist das kein Zufall mehr. „Es ist fast so, als ob die Leute auf so ein Format gewartet hätten, als ob genau das in Plauen gefehlt hätte. So eine Stimmung kann man suchen, das ist nicht mehr zu toppen“, erzählt Robby Winefeld von der Fleischerei Schneider. Das...