MDR-Show „Mach dich ran“ am 22. Januar aus Plauen

Das Livemusiklokal The Ranch an der Eugen-Fritsch-Straße bietet die Kulisse für „Mach dich ran“. Details verrät der Sender allerdings noch nicht.

„Mach dich ran“, so hieß es bereits vor Kurzem im Plauener Kult-Lokal The Ranch an der Eugen-Fritsch-Straße 7. Das Team der MDR-Fernsehshow „Mach dich ran“ zeichnete auf. Nun kann man sich auf die 25-minütige Sendung freuen, die am 22. Januar, ein Montag, um 19.50 Uhr ausgestrahlt wird. Danach steht der Beitrag ein Jahr in der...