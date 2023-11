Medienexperten helfen in Plauen bei Fragen rund ums Internet und Smartphone weiter

Am Mittwoch findet eine kostenlose Sprechstunde im Plauener Mehrgenerationenhaus statt.

Die Initiative Medienbildung Vogtland bietet am Mittwoch im Plauener Mehrgenerationenhaus am Albertplatz 12 wieder eine Mediensprechstunde an. In der Zeit von 10 bis 13 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, individuelle Fragen zu den Themen Mediennutzung und Medienkompetenz beantwortet zu bekommen. Seltsame Nachrichten auf Whatsapp? Zu wenig...