Mehrere Baustellen und ein fehlender Großparkplatz: Droht zum Plauener Weihnachtsmarkt ein Verkehrschaos?

Zwei wichtige Zufahrten in die Plauener Innenstadt sind dicht, ein Großteil des Neustadtplatzes als Parkfläche ist gesperrt. Was das für Autofahrer bedeutet und wo sie im Advent ihre Fahrzeuge abstellen können.

Autofahrer brauchen in diesen Tagen in Plauen starke Nerven. Vor allem, wer aus südlichen Richtungen in die Innenstadt will, steht vor einem Problem: Mit der Neuen Elsterbrücke und der Hofwiesenstraße/Am Komturhof sind zwei wichtige Verbindungen in die City wegen einer Großbaustelle dicht. Auch der Neustadtplatz als große Parkfläche...