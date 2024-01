Mehrere Investitionsvorhaben im Plauener Ortsteil Neundorf bleiben in der Warteschleife

Nach Jößnitz stellt Neundorf mit 1415 Einwohnern (Stand 30.6.23) den zweitgrößten Plauener Ortsteil mit Ortschaftsrat dar. Die Ortsteilvertretung hadert auch dieses Jahr mit einer Entscheidung der Behörden.

Für Investitionen in den Ortsteilen steht der Stadt Plauen in den Ortsteilen ein seit vielen Jahren gern genutzter Fördertopf zur Verfügung. Die für den ländlichen Raum gedachten Gelder bilden die Grundlage für viele Vorhaben. Neundorf bleibt da jedoch auch in diesem Jahr außen vor. „Neundorf ist die einzige Ortschaft, die nicht in der...