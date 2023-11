Mehrfamilienhaus in Plauen wegen Feuer evakuiert: eine Frau verletzt

In der Nacht brannte es schon in der Nähe des Hauses. Die Polizei prüft jetzt einen Zusammenhang. Eine Frau wurde wegen des Feuers verletzt.

In der Nacht zu Mittwoch hat es in einem Mehrfamilienhaus in Plauen gebrannt. Eine 69-jährige Frau musste wegen einer leichten Rauchgasvergiftung behandelt werden. Kurz nach 2 Uhr brach das Feuer im Hausflur des Gebäudes an der Martin-Luther-Straße aus, in dem 16 Bewohnerinnen und Bewohner gemeldet sind, teilt die Polizei in Zwickau auf...