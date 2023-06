Ministerpräsident enthüllt in Plauen Gedenktafel zum Volksaufstand

Eine Gedenktafel für die Plauener Teilnehmer am Volksaufstand in der DDR vor genau 70 Jahren ist am Samstag am Amtsberg in Plauen enthüllt worden. „Streng genommen war es eigentlich das Muster für die Tafel“, sagte der Landtagsabgeordnete und Kreisvorsitzende der CDU, Sören Voigt. „Das Original wird später am Wendedenkmal in Plauen seinen Platz...