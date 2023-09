Ministerpräsident fordert in Plauen Obergrenze für Flüchtlinge und Rückkehr zur Kernkraft

Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer war Ehrengast beim Jahresempfang der CDU. In seinen Ausführungen wird deutlich, dass vor allem Bundesthemen den Landtagswahlkampf bestimmen werden.

Für Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer war der Auftritt beim Jahresempfang der CDU in Plauen ein Heimspiel. Annähernd 150 Gäste aus Kommunal- und Landespolitik, aus Wirtschaft und Gesellschaft bereiteten dem Ministerpräsidenten in den Produktionshallen des Fahrzeugherstellers Binz am Leuchtsmühlenweg einen herzlichen Empfang....