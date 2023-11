Mit dem Licht’l-Umzug geht es am Dienstag zur Eröffnung des Plauener Weihnachtsmarktes

Traditionell startet der Plauener Weihnachtsmarkt 17.45 Uhr mit dem Licht’l-Umzug vom Besucherbergwerk „Ewiges Leben“ hin zum Altmarkt.

Kaum einer kann es erwarten: Am Dienstag öffnet der Plauener Weihnachtsmarkt, der in diesem Jahr bis zum 23. Dezember täglich in der Zeit von 11 bis 20 Uhr zum Besuch einlädt. Traditionell startet der Plauener Weihnachtsmarkt 17.45 Uhr mit dem Licht’l-Umzug vom Besucherbergwerk „Ewiges Leben“ hin zum Altmarkt. Dort findet dann um 18.30...