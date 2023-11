Modellbahnausstellung in Plauen lockt scharenweise Besucher an

Die Plauener Modellbahnfreunde blicken auf ihr 75. Vereinsjubiläum. Am Wochenende präsentierten sie in der Friedensschule erstmals ein Modell der 1973 eröffneten Empfangshalle am Oberen Bahnhof.

