Motorradfahrer in Plauen beim Fahrstreifenwechsel gestürzt

Der Verunglückte musste im Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Plauen.

In Plauen ist am Sonntag ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Darüber berichtete die Polizei am Montag. Der 61-Jährige Biker war demnach am frühen Nachmittag mit seinem Honda-Motorrad auf der Martin-Luther-Straße in Fahrtrichtung Pausaer Straße unterwegs. Kurz vor der Kreuzung Leißnerstraße musste gegen 14.15 Uhr vor ihm eine 56-jährige Skoda-Fahrerin aufgrund eines Hindernisses im rechten Fahrstreifen warten. Als der Kradfahrer deshalb in den linken der beiden Fahrstreifen wechselte, stürzte er und zog sich Verletzungen zu, die anschließend ambulant im Krankenhaus behandelt wurden. An der Honda entstand nach ersten Schätzungen der Polizei ein Sachschaden von circa 500 Euro. (bju)