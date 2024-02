Müll-Alarm in Kloschwitz: Illegale Altreifenentsorgung entdeckt

Unbekannte haben mehrere Dutzend Altreifen auf dem Gelände einer Agrargesellschaft entsorgt.

Weischlitz.

Die Polizei ermittelt derzeit zu einer illegalen Altreifenentsorgung. Wie sie am Mittwoch berichtete, hatten Unbekannte im Ortsteil Kloschwitz ihren Müll entsorgt. Zwischen Freitagnachmittag und Montagvormittag luden die Täter auf einem Lagerplatz der Agrarproduktions- und Handels GmbH Plauen an der Rößnitzer Straße circa 35 bis 40 Altreifen ab. Der Müll war am Montag entdeckt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf einen möglichen Verursacher der illegalen Altreifenentsorgung geben können. Wem im besagten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der genannten Örtlichkeit aufgefallen sind, wird gebeten, seine Beobachtungen dem Polizeirevier in Plauen unter der Telefonnummer 03741 140 mitzuteilen. (bju)