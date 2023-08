Musikalische Führung durch die Plauener Altstadt

Marvin Schaarschmidt lädt am Freitag zur Führung durch die Stadt zur Jahrhundertwende ein.

Eine musikalische Stadtführung findet am Freitag durch Plauen statt. Start ist 16.30 Uhr an der Tourist-Information am Rathaus. Der singende Stadtführer Marvin Schaarschmidt schlüpft in die Rolle des „Arion von Sorgenfrei“, der durch die Wandervogelbewegung um das Jahr 1900 nach Plauen kommt und dort die schöne „Plavia“ trifft. Mit...