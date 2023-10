Musiker aus dem Vogtland am Wochenende bei Festival in Ostthüringen mit dabei

Junge Bands machen auch über Landesgrenzen hinweg von sich reden. So wird nun die Band Elossa aus Auerbach zusammen mit Kornblumenblau in Neustadt/Orla den Punk zelebrieren.

Das Riot & Passion Festival ist mittlerweile eine feste Größe im Veranstaltungskalender im Wotufa-Saal in Neustadt/Orla. Diesmal findet es am morgigen Samstag, 21. Oktober, statt. „Wie immer haben wir ein Line Up zusammengestellt, worauf wir selbst richtig stolz sind“, sagt Max Weber von Kornblumenblau, der Band, die den Abend veranstaltet....