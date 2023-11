Mutter auf Geschenke-Klau? Diebin greift im Plauen-Park ins Regal

Mit einer gestohlenen Spielzeug-Kaffeemaschine ist eine Frau am Donnerstagnachmittag Richtung Elsterberg getürmt. Sie war schneller als die Polizei.

Ob gestohlene Weihnachtsgeschenke Freude bereiten? Schenken sollte so nicht gehen: Zum Diebstahl einer Spielzeug-Kaffeemaschine kam es am Donnerstagnachmittag kurz vor 16 Uhr in der Ernstings-Family-Filiale im Plauen Park. Eine Frau habe mit dem gestohlenen Spielzeug im Wert von 30 Euro das Geschäft verlassen, sagt Polizeisprecher Christian...