Nach 230 Jahren: Warum die Elsterberger Burg-Apotheke schließen muss

Sie gehört seit Jahrhunderten zum Elsterberger Stadtbild wie die Burgruine oder die Laurentiuskirche: die Burg-Apotheke in der Langen Straße. Doch ihre Tage sind gezählt. Zum 31. Dezember schließt das Haus für immer.

Tabletten, Salben, Ratschläge: Generationen von Elsterbergern sowie die Menschen aus dem gesamten Umland haben über Jahrhunderte in der Elsterberger Burg-Apotheke Arzneimittel erhalten. Nun geht diese Ära zu Ende. Die Apotheke schließt zum Jahresende. Der Grund: Inhaberin Nicola Schwelle ist 70 Jahre alt und will fortan ihren Lebensabend in...