Nach Abbiegefehler: 69-jähriger Motorradfahrer verunglückt

Plauen.

Ein 69-jähriger Biker ist am Donnerstagnachmittag auf der Plauener Röntgenstraße im Stadtteil Reusa schwer verletzt worden. Er hatte Glück im Unglück - der Unfall ereignete sich direkt vorm Helios Vogtland-Klinikum. Was war geschehen? Laut Polizeiangaben hatte eine Skoda-Fahrerin (64) dem Mann die Vorfahrt genommen. Sie war in Richtung Stadtmitte unterwegs. Als sie in die Zufahrt des Krankenhauses einbog, missachtete sie den Motorradfahrer, der in Richtung Reusaer Straße fuhr. Der Mann musste stark abbremsen, um eine Kollision zu verhindern, wurde aber dennoch auf den Pkw geschleudert. Er musste sich einer stationären Aufnahme unterziehen. Es entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von 6000 Euro. (sasch)