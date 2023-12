Nach Brand in der Neujahrsnacht in Plauen: Bäckerei kehrt an alten Standort zurück

Wegen des Feuers in einem Gebäude im Plauener Westend musste auch eine Bäckereifiliale ausziehen. Nun steht der Termin für die Wiedereröffnung fest.

Beim Brand in einem Baumarktgebäude an der Ricarda-Huch-Straße in Plauen waren in der Neujahrsnacht auch die Filialen einer Bäckerei und einer Fleischerei beschädigt worden. Rund elf Monate später kehrt nun die Bäckerei an den alten Standort zurück. Wie die Weischlitzer Bäckerei und Konditorei Müller bekanntgab, wird die Filiale am 4....