Nach Chihuahua-Drama: Plauener Tierheim wehrt sich vor Gericht gegen Falschbehauptungen auf Facebook

Eine in Plauen beschlagnahmte Hundezucht sorgte 2021 für viel Aufsehen - und löste emotional geführte Debatten in dem sozialen Netzwerk aus. Warum das Tierheim nicht alle Aussagen stehen lassen will.

Das Plauener Tierheim lässt die Menschen in den sozialen Netzwerken an der eigenen Arbeit teilhaben. Regelmäßig posten die Mitglieder des Betreibervereins auf Facebook Fotos und Videos von ihren Schützlingen oder der erhaltenen Unterstützung - von traurig bis schön, von Erfolgen wie vom Scheitern. Rund 16.120 Menschen folgen dem Kanal. Doch... Das Plauener Tierheim lässt die Menschen in den sozialen Netzwerken an der eigenen Arbeit teilhaben. Regelmäßig posten die Mitglieder des Betreibervereins auf Facebook Fotos und Videos von ihren Schützlingen oder der erhaltenen Unterstützung - von traurig bis schön, von Erfolgen wie vom Scheitern. Rund 16.120 Menschen folgen dem Kanal. Doch...