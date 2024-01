Nach Demonstration gegen Rechtsextremismus in Plauen: So reagiert das Theater auf die Kritik der AfD

1800 Menschen hatten am Samstag in Plauen gegen Rechtsextremismus protestiert. Die Diakonie und das Theater unterstützten den Protest. Die Vogtland-AfD droht den Institutionen jetzt mit Geldentzug. Was das Theater dazu sagt.

Nur Organisationen, die sich politisch neutral verhalten, sollen Geld der öffentlichen Hand erhalten. Mit dieser umstrittenen Forderung hat die Vogtland-AfD auf die Demonstration gegen Rechtsextremismus am Samstag in Plauen reagiert. Ein Bündnis aus Parteien, Gewerkschaften, Organisationen und Privatpersonen hatte den Protest unterstützt, auch...