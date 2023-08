Nach Feuer in der Neujahrsnacht: So geht es mit dem abgebrannten Baumarkt im Plauener Westend weiter

Lange war unklar, ob das am Jahresanfang zerstörte Gebäude wieder aufgebaut wird. Nun steht fest, wohin der Weg geht.

Der Brand in der Neujahrsnacht in einem Baumarkt an der Ricarda-Huch-Straße im Westen von Plauen hatte nach Schätzungen der Polizei einen Schaden im sechsstelligen Bereich hinterlassen. Das Feuer war im hinteren Bereich ausgebrochen, anschließend hatten sich die Flammen an der Fassade nach oben ausgebreitet und schließlich das Dach erfasst.