Nach gescheitertem Versuch: Einbrecher steigen im zweiten Versuch in Plauener Friseurgeschäft ein

Erneut wird der Salon an der Theaterstraße von Kriminellen heimgesucht.

Das Friseurgeschäft an der Plauener Theaterstraße wurde erneut Ziel von Einbrechern. Nachdem Kriminelle in den Zwischentagen an der Tür gescheitert waren, schafften sie es in der Nacht zum Mittwoch, in den Salon einzudringen. Dort entwendeten sie aus der offenen Registrierkasse circa 80 Euro Bargeld. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro, wie...