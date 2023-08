Nach Hagel-Unwetter muss der „Dellendoktor“ ran: Plauens Werkstätten können sich vor Anfragen kaum retten

Matthias Kriesel arbeitet im Autohaus Dornig an der Brüderstraße in Plauen. Als es am Dienstag Eisklumpen regnete, traute er seinen Augen nicht. Das Graupel-Szenario hielt Kriesel mit dem Handy fest. Teils hatten die gefrorenen Hagelkörner Durchmesser von Tischtennisbällen. Wenn diese aufs Autoblech oder auf Scheiben treffen, hinterlässt das...