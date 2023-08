Nach Schlammschlacht in Wacken: Saalburg setzt auf „Sonne Mond Sterne“

Das „Sonne Mond Sterne“-Festival (SMS) an der Bleilochtalsperre ist eines der größten Festivals elektronischer Musik. Auch zahlreiche Vogtländer reisen an. Was dort für festen Untergrund sorgt.

August ist eine besondere Zeit für Techno-Enthusiasten im Vogtland. Sie prüfen ihre Campingausrüstung, packen Rucksäcke und falten Zelte zusammen, um an die nahe Bleilochtalsperre in Saalburg zu pilgern: Ab Freitag bis Sonntag findet weniger als 40 Kilometer von Plauen entfernt wieder eines der größten Festivals der elektronischen Musik in... August ist eine besondere Zeit für Techno-Enthusiasten im Vogtland. Sie prüfen ihre Campingausrüstung, packen Rucksäcke und falten Zelte zusammen, um an die nahe Bleilochtalsperre in Saalburg zu pilgern: Ab Freitag bis Sonntag findet weniger als 40 Kilometer von Plauen entfernt wieder eines der größten Festivals der elektronischen Musik in...