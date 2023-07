Nach Tod von 37-Jähriger in Plauener Wohnung: Noch viele Fragen offen

Zu einem Großeinsatz ist es an der Dr.-Friedrich-Wolf-Straße im Chrieschwitzer Hang gekommen. Der festgenommene Ex-Partner der Frau wurde wieder freigelassen, da sich ein Tatverdacht nicht erhärtete.

Plauen. In einer Wohnung an der Dr.-Friedrich-Wolf-Straße in Plauen ist am Samstagnachmittag eine 37-jährige Frau tot aufgefunden worden. Unter welchen Umständen die Frau ums Leben gekommen ist, dazu ermittelt die Kriminalpolizei noch. Der Ex-Partner der Frau war zunächst festgenommen worden, da ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden konnte. Der 45-Jährige wurde aber wieder auf freien Fuß gesetzt, da sich nach Polizeiangaben ein Tatverdacht gegen ihn nicht erhärtet hatte.

Nach "Freie Presse"-Informationen war am Samstag die Rettungsleitstelle wegen Stichverletzungen alarmiert worden, wie es zunächst hieß. Die an den Chrieschwitzer Hang geeilten Beamten fanden die Frau jedoch tot in der Wohnung ihres früheren Partners und Noch-Ehemanns auf. Dass sie Stichverletzungen aufwies, bestätigte die Polizei auf Nachfrage jedoch nicht. Den Ex-Partner der Toten hatten die Polizisten vor dem Wohnhaus angetroffen.

Frau hatte sich von Ehemann getrennt und war ausgezogen

Der fünfstündige Großeinsatz von fast einem Dutzend Fahrzeugen von Polizei, Rettungsdienst und Einsatzkräften hatte in dem Wohngebiet für großes Aufsehen gesorgt. Die unmittelbaren Nachbarn bekamen indes nichts mit, da sie nicht zu Hause oder auf Arbeit waren, sagten sie am Sonntag. Zu dem Paar selbst hatten sie nach eigenen Worten kaum Kontakt. Die Frau habe sich von ihrem Mann getrennt gehabt und war ausgezogen, hieß es. Lauten Streit habe es indes nicht gegeben. Bemerkbar sei von den Mietern, die erst seit kürzerer Zeit im Haus wohnten, oft nur der Hund gewesen. Dieser wurde am Samstag von der Tierrettung abgeholt.